Укажите решение неравенства (x+2)(x-7)≤0

Алгебра
Укажите решение неравенства (x+2)(x-7)≤0
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        +                -                 + ----------- -2--------------7------------------х              ////////////////////// х⊂[-2;7]
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