Укажите решение неравенства (x+2)(x-7)≤0
Алгебра
Укажите решение неравенства (x+2)(x-7)≤0
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+ - + ----------- -2--------------7------------------х ////////////////////// х⊂[-2;7]
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