Укажите знаки в тональностях ми минор ре минор,до минор,до#мино,фа минор,фа#минор

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В ми миноре- фа # В ре ммноре - си бемоль В до миноре- си бемоль, ми бемоль, ля бемоль До#минор - фа#, до#, соль#, ре # Фа минор - си ми ля ре бемоль Фа # минор - фа# до# соль#