УМОЛЯЮ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ!
Математика
УМОЛЯЮ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ!
Ответ(ы):
Гость:
Б) 14 -- 15 е 16 4 --- = -- 20 5
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