УМОЛЯЮ РЕШИТЕ:( х*6+7=97
Математика
УМОЛЯЮ РЕШИТЕ:( х*6+7=97
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*6+7=97 х*6=97-7 х*6=90 х=90:6 х=15 Пожалуйста
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