Упражнение 480. Выписать в один столбик причастия в другой деепричастия. Помогите пожалуйста!

Русский язык
Упражнение 480. Выписать в один столбик причастия в другой деепричастия. Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От "блаженствуя" до "прислонившись",расстилаясь- деепричастия. Защищающийся,расстилавшийся,предлагающий,предложенный,выращенный,расположенный,наказанный,недоумевающий,раздражающийся,подчиненный,съежившийся,прорастающий,воспаленный,образованный,рассчитанный - причастия.
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