Подскажите, пожалуйста, текст для сообщения на тему "Природные зоны Евразии".

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В Євразії представлені всі природні зони Північної півкулі. У західній частині материка переважний вплив Атлантичного океану зумовив зміну природних зон в напрямку з північного заходу на південний схід. У східній частині Євразії природні зони повинні меридиональное простягання, що обумовлено мусонної циркуляцією повітряних мас на Прітіхоокеанская території. Природні зони внутрішньої частини материка змінюються в широтному напрямку завдяки зміні температури і режиму зволоження в напрямку з півночі на південь.Зона арктичних пустель з вкрай суворими природно-кліматичними умовами займає арктичні острови. Тут відсутній суцільний ґрунтовий покрив, а бідна рослинність представлена ​​невибагливими до тепла видами, виживають в умовах багаторічної мерзлоти. З тварин тут поширені білі ведмеді, моржі, тюлені, північні олені