Упражнение-493 .помогите быстро
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Упражнение-493 .помогите быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название пьесы,верблюжья шерсть(притяжат), волчья шкура(притяжат), Айнурин подъезд(притяжат), чистое бельё,лисья нора(притяжат),наша семья,новое объявление, короткое письмо,собачья будка(притяжат),съесть яблоко, объездной путь,съехать с шоссе,бульон из курицы,компьютерный клуб,охотничье ружье(притяжат),заячьи следы(притяжат).
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