Упрости выражения и вычисли их значения : а) (592+m) + 208 при m=345 б) 8631 - (n+31) при n=601.

Математика
Упрости выражения и вычисли их значения : а) (592+m) + 208 при m=345 б) 8631 - (n+31) при n=601.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(592+m) + 208 =592+208+m=800+m при m=345 800+345=1145 б) 8631 - (n+31)= 8631-n-31=8600-n  при n=601 8600-601=7999
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