Упрости выражения и вычисли их значения : а) (592+m) + 208 при m=345 б) 8631 - (n+31) при n=601.

Математика

Упрости выражения и вычисли их значения : а) (592+m) + 208 при m=345 б) 8631 - (n+31) при n=601.

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