Упростить sin42*cos12-cos42*sin12-sin30
Математика
Упростить sin42*cos12-cos42*sin12-sin30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(42 - 12) - sin30=sin20 -sin30=sin20- 1/2
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