Упростить выражение пж
Математика
Упростить выражение пж
Ответ(ы):
Гость:
4(-1,2а+2,5в)-3(5,2а-0,6в) = -4,8а+10в-15,6а+1,8в=-20,4а+11,8в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Математика
Математика 5 класс помогите! составьте выражение для решения задачи и найдите его значение. из посёлка одновременно в одном направлении вышел пешех...
История
Пж помоги. после смерти бориса гордунова следующим царём стал . а )василий шуйский . б ) его сын фёдр . г ) михаил романов ) д ) алексей михайлов