Упростить выражение пж

Математика
Упростить выражение пж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4(-1,2а+2,5в)-3(5,2а-0,6в) = -4,8а+10в-15,6а+1,8в=-20,4а+11,8в
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