Упростите выражение (8/2а+b-8a/4a^-b^-2/b-2a):3/2a+b
Математика
Упростите выражение (8/2а+b-8a/4a^-b^-2/b-2a):3/2a+b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/2а+бб- 8/а2 •2/2а6:3/4аб!
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