Упростите выражение ctgt+tg(-t)/cost+sin(-t)+tg(-t)/sint
Алгебра
Упростите выражение ctgt+tg(-t)/cost+sin(-t)+tg(-t)/sint
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(ctgt-tgt)/(cost-sint)-tgt/sint=(cost/sint-sint/cost):(cost-sint)_sint/cost*1/sint= =(cos²t-sin²t)/[costsint(cost-sint)-sint/(costsint)= =(cost-sint)(cost+sint)/[costsint(cost-sint)-1/cost= =(cost+sint)/costsint-1/cost=(cost+sint-sint)/costsint=cost/costsint=1/sint
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