Уравнение реакции образование простого эфира из салициловой кислоты и этанола
Химия
Уравнение реакции образование простого эфира из салициловой кислоты и этанола
Ответ(ы):
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Уравнение реакции выглядит так: C6H4(OH)(COOH) +C2H5(OH) =C6H4(OH)(COOCH3) +H2o
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