Уравнения, пожалуйста! 673+X=795, X*40=1600, X+83=900, 32*X=160, X:81=8100, 580:X=2, X-187=456.

Математика
Уравнения, пожалуйста! 673+X=795, X*40=1600, X+83=900, 32*X=160, X:81=8100, 580:X=2, X-187=456.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
673+x=795 x=795-673 x=122 Проверка: 122+673=795 795=795 x*40=1600 x=1Проверка:                                                        40*40=1600                                                        1600=1600   x+83=900   x=900-83 x=817 Проверка: 817+83=900 900=900
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