Условия для жизни растени

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Растениям, как и всем живым организмам, для жизнедеятельности необходимы: вода минеральные вещества, содержащие в себе азот, фосфор, калий и другие необходимые элементы; кислород, необходимый для дыхания и фотосинтеза; гравитация. Кроме того, растениям необходимы - углекислый газ и солнечный свет, только при наличии этих двух компонентов может идти важнейший процесс образования органических веществ - фотосинтез. Большое влияние на рост и развитие растений оказывает изменение некоторых физических и климатических параметров, к примеру, изменение радиационного фона, температурного режима, влажности.