Условия Версальского мирного договора и что в результате получила: Франция,Англи??,США,Австро-венгрия,Россия и Германия?
История
Условия Версальского мирного договора и что в результате получила: Франция,Англи??,США,Австро-венгрия,Россия и Германия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В СССР не было кризиса , когда в Европе он был Германия была унижена, Германия осталась без флота, армии и не могла строить оружие. Франция и Англия забрали у Германии ее колонии. США стала кредитором
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