Услуга принесшая в место добра и пользы вред и огорчения,называется: собачей,медв??жей,мышиной?

Литература
Услуга принесшая в место добра и пользы вред и огорчения,называется: собачей,медв??жей,мышиной?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медвежьей (медвежья услуга)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ремесленник, не владевший собственной мастерской и работавший на найму. ??? Помоги??е !!!!!! 6 класс Кроссворд!!! оч срочно!
Ответить
Математика
Задание 7 Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Спорт во времена войны
Ответить
Русский язык
Запиши начальную форму глаголов . отметь суффиксы 1) играю, играешь, играл -... 2)сид??т, сидим, сидел -... 3)скажу, скажешь, сказал -... 4) н...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 48-12*(-5)=и ещё какое число больше 3*3*3 или (-3)*(-3)*(-3)
Ответить