Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида: а) оксид серы (VI) б) ортофосфорная кислота Массовая доля кислорода: 1) 36,4% 2) 65,3% 3) 60,0% 4) 48,7%

Химия

Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида: а) оксид серы (VI) б) ортофосфорная кислота Массовая доля кислорода: 1) 36,4% 2) 65,3% 3) 60,0% 4) 48,7%

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