Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида: а) оксид серы (VI) б) ортофосфорная кислота Массовая доля кислорода: 1) 36,4% 2) 65,3% 3) 60,0% 4) 48,7%
Химия
Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида: а) оксид серы (VI) б) ортофосфорная кислота Массовая доля кислорода: 1) 36,4% 2) 65,3% 3) 60,0% 4) 48,7%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)оксид серы - 3) 60% б)ортофосфорная кислота - 2) 65,3%
Гость:
Mr(SO3)=32+16*3=32+48=80 ω%(O2)=(48/80)*100%=60% массовая доля кислорода в оксиде серы (6)-60% Mr(H3PO4)=1*3+31+16*4=3+31+64=98 ω%(O2)=(64/98)*100%=65,3% массовая доля кислорода в ортофосфорной кислоте-65,3% ответ: а-3,б-2
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