Устав ООН, принятый более 60 лет назад (в 1945 году.) начинается словами : Мы народы Обьединенных Наций .,.., и так далее ( ПЖ ПОДСКАЖИТЕ !!! НЕ МОГУ ПОНЯТЬ( А ЗДАВАТЬ ЗАВТРА :с
Окружающий мир
Устав ООН, принятый более 60 лет назад (в 1945 году.) начинается словами : Мы народы Обьединенных Наций .,.., и так далее ( ПЖ ПОДСКАЖИТЕ !!! НЕ МОГУ ПОНЯТЬ( А ЗДАВАТЬ ЗАВТРА :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что этот документ важен потому что он отчасти ограничивает возможности нацистов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Два поезда выехали из одной станции одновременно в одном направлении.Через какое время расстояние между ними будет 660 км,если скорости поездов рав...
Русский язык
Помогите пожайлуст.напишите как правельно писать слова где пропущенны слова и ь.д Помогите все слова выпишите и объясните
Литература