Устав ООН, принятый более 60 лет назад (в 1945 году.) начинается словами : Мы народы Обьединенных Наций .,.., и так далее ( ПЖ ПОДСКАЖИТЕ !!! НЕ МОГУ ПОНЯТЬ( А ЗДАВАТЬ ЗАВТРА :с

Окружающий мир

Устав ООН, принятый более 60 лет назад (в 1945 году.) начинается словами : Мы народы Обьединенных Наций .,.., и так далее ( ПЖ ПОДСКАЖИТЕ !!! НЕ МОГУ ПОНЯТЬ( А ЗДАВАТЬ ЗАВТРА :с

Автор: Гость