В 6 одинаковых домах 24подьезда.Сколько подъездов в 9 таких же домах?
Математика
В 6 одинаковых домах 24подьезда.Сколько подъездов в 9 таких же домах?
Ответ(ы):
Гость:
24:6=4 подъезда в 1 доме 9*4=36 подъездов в 9 домах
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