В атомах каких элементов заполняется подуровень 3p; 5d; 6p

Химия
В атомах каких элементов заполняется подуровень 3p; 5d; 6p
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3p-c Al до Ar 5d- c Y до Cd 6p-c Tl до Rn
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