В чём опасность саранчи ?

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Гигиена ушей включает в себя несколько важных правил ухода и очищения слуховых раковин от серы и пыли: Гигиена уха включает в себя ежедневное мытье с мылом, которое отчистит ушную раковину от лишних загрязнений. Чистка ушей специальными палочками должна проводиться очень аккуратно. При чрезмерном использовании они могут усугубить процесс, проталкивая серу вглубь уха и создавая серные пробки. Желательно вместо палочек использовать тонкие жгутики, смачивая их перед чисткой растительным маслом или перекисью водорода. После использования масло обязательно удалить сухим жгутиком. Нужно удалять лишнюю воду, она может вызвать сильную боль в ушах, а также привести к снижению слуха в результате воспаления. При попадании воды в ухо примите горизонтальное положение и медленно поверните голову в каждую сторону, чтобы вода полностью вытекла.