В чём заключается способ вегетативного размножения растений получивший название метод культуры тканей выясните какое преимущество он имеет перед другими способами вегетативного размножения применяемыми в сельском хозяйстве? За...

Биология
В чём заключается способ вегетативного размножения растений получивший название метод культуры тканей выясните какое преимущество он имеет перед другими способами вегетативного размножения применяемыми в сельском хозяйстве? Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вегетативное размножение позволяет быстро получить большое количество посадочного материала и высокие урожаи. Потомство получается однородным. Это как бы копии одного единственного родителя. Эта особенность часто используется в селекции, когда хотят сохранить какие-либо полезные качества, широко используются в практике сельского хозяйства, для сохранения ценных сортов. 1) получить высокий урожай 4)быстрее получить взрослые растения  прививкой черенками и почкой (груша, яблоня, роза, сирень и др.), отводками (смородина, фундук и другие)
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