В чём заключается способ вегетативного размножения растений получивший название метод культуры тканей выясните какое преимущество он имеет перед другими способами вегетативного размножения применяемыми в сельском хозяйстве? За...

Гость: Гость:

Вегетативное размножение позволяет быстро получить большое количество посадочного материала и высокие урожаи. Потомство получается однородным. Это как бы копии одного единственного родителя. Эта особенность часто используется в селекции, когда хотят сохранить какие-либо полезные качества, широко используются в практике сельского хозяйства, для сохранения ценных сортов. 1) получить высокий урожай 4)быстрее получить взрослые растения прививкой черенками и почкой (груша, яблоня, роза, сирень и др.), отводками (смородина, фундук и другие)