В чем заключалась основная необходимостб в появлении письменности
История
В чем заключалась основная необходимостб в появлении письменности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людям нужно было как то передовать информацию друг другу а усно человек мог забыть чтото
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