В чём значение северной войны

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Северная война 1700-1721 является одной из главных героических страниц в истории России .итоги этой войны позволили нашей стране войти в число крупнейших морских держав и стать одной из наиболее могущественных стран мира.итогом северной войны 1700-1721 гг стал ништадский мирный договор.согласно нему в состав российской империи вошла Карелия Эстляндия южные земли Финляндии вплоть до Выборга.,Лифляндия,ингрия.а также остров даго и Эзель.таким образом по итогам северной войны Россия получила земли на берегу балтийского моря что было очень важно для Петра великого мечтавшего сделать свою страну морской державой. впрочем ништадский мирный договор только закрепил ,юридически оформил за нами балтийский морской берег.во время войны со Швецией были достигнуты и другие цели :империя выстроилась крупный город порт,ставший впоследствии столицей санкт-питер-бурх.в 1720 году переименованный в Санкт Петербург.кроме того в 1700-1721 гг был построен и окреп в боях российский военно морской флот(особенно активно он развивался после 1712 года).выход к Балтике привёл и к положительным экономическим результатам:Россия наладила морскую торговлю с европой.также Россия вышла к балтийскому морю