В четырёхугольник АВСD вписана окружность, АВ=22, СD=17. найдите периметр четырёхугольника АВСD
Математика
В четырёхугольник АВСD вписана окружность, АВ=22, СD=17. найдите периметр четырёхугольника АВСD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в четырёхугольник АВСD вписана окружность, АВ=22, СD=17. найдите периметр четырёхугольника АВСD РЕШЕНИЕ AB+CD= BC+AD , (по свойству касательных,проведенных к окружности из одной точки). P=AB+CD+ BC+AD= 2(AB+CD)=2(22+17)=78
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