(1 класс) Начертить схему предложения: Белка грызла шишку. Лесники свалили дере??о. Птица села на ветку. Хорошо в лесу! Дети идут в школу. На ели сидела белка.
Русский язык
(1 класс) Начертить схему предложения: Белка грызла шишку. Лесники свалили дере??о. Птица села на ветку. Хорошо в лесу! Дети идут в школу. На ели сидела белка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- = --- (подлежащее, сказуемое, дополнение) - = --- - = -.-.- - -.-.- - = -.-.- -.-.- = - (обстоятельство, сказуемое, подлежащее)
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