(1 класс) Начертить схему предложения: Белка грызла шишку. Лесники свалили дере??о. Птица села на ветку. Хорошо в лесу! Дети идут в школу. На ели сидела белка.

Русский язык

(1 класс) Начертить схему предложения: Белка грызла шишку. Лесники свалили дере??о. Птица села на ветку. Хорошо в лесу! Дети идут в школу. На ели сидела белка.

Автор: Гость