В ячейку В1 занесена формула: =ЕСЛИ(А1gt;3;7;ЕСЛИ(А1lt;0;6;2)). Чему равно значение ячейки В1, если А1 равно -2?

Информатика

В ячейку В1 занесена формула: =ЕСЛИ(А1gt;3;7;ЕСЛИ(А1lt;0;6;2)). Чему равно значение ячейки В1, если А1 равно -2?

Автор: Гость