В ячейку В1 занесена формула: =ЕСЛИ(А1gt;3;7;ЕСЛИ(А1lt;0;6;2)). Чему равно значение ячейки В1, если А1 равно -2?
Информатика
В ячейку В1 занесена формула: =ЕСЛИ(А1gt;3;7;ЕСЛИ(А1lt;0;6;2)). Чему равно значение ячейки В1, если А1 равно -2?
Ответ(ы):
Гость:
B1 будет равно 2ум,скачайте уже себе таблицу ексель.
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