В ящике имеется 13 черных и 5 белых
Информатика
В ящике имеется 13 черных и 5 белых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+5=18 вот такое решение
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