В какое насекомое обращался царь Гвидон в сказке о царе Салтане А.С.Пушкина?
Литература
В какое насекомое обращался царь Гвидон в сказке о царе Салтане А.С.Пушкина?
Ответ(ы):
Гость:
К шмелю обращался царь Гвидон в
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