В какой части Мирового океана находится Японское море?

География
В какой части Мирового океана находится Японское море?
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