В какой стране лучше всего жить - в Германии, в Бразилии или в Англии?
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В какой стране лучше всего жить - в Германии, в Бразилии или в Англии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Германии, потомучто в Англии русских не увожают, а в Бразилии там боявики.
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