В какой зоне живет хомяк?

Окружающий мир
В какой зоне живет хомяк?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В степной.:):):):)):):)::))::):):):):))::):)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь и запиши текст о зиме из трех- четырех предложений по схемам
Ответить
Математика
Улитка за день залезает вверх по дереву на 3 м,а за ночь спускается на 1 м .высота де??ева 11м. За сколько дней улитка доберётся до.
Ответить
Математика
Длина леща 38 см,длина жереха на 32 см больше,чем длина леща. Длина судака на 10 см бол??ше,чем длина жереха. Какова длина судака?
Ответить
Биология
Ребята, у меня в школе учитель биологии спросил "что означает для нас любовь". Я ответила. Учитель сказал что бы я сделала небольшой доклад на эту ...
Ответить
Математика
Мальчик попал на необитаемый остров с первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна со второй пальмы он сорвал 16 бананов ...
Ответить