В какой зоне живет хомяк?
Окружающий мир
В какой зоне живет хомяк?
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В степной.:):):):)):):)::))::):):):):))::):)
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