В каком предложении нет олицетворения? 1) Улыбнулись сонные берёзки. 2) Дремлет ч??ткий камыш. 3) Дул северный ветер. 4) Уж небо осенью дышало.

Русский язык
В каком предложении нет олицетворения? 1) Улыбнулись сонные берёзки. 2) Дремлет ч??ткий камыш. 3) Дул северный ветер. 4) Уж небо осенью дышало.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Олицетворения нет в предложении 3, потому что одно из значений  глагола "дуть" как раз касается ветра: гнать потоки воздуха. (глаголы же улыбнуться, дремать и дышать обычно относятся к действиям человека, а не природы)

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