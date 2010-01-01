В каком предложении нет олицетворения? 1) Улыбнулись сонные берёзки. 2) Дремлет ч??ткий камыш. 3) Дул северный ветер. 4) Уж небо осенью дышало.
Русский язык
В каком предложении нет олицетворения? 1) Улыбнулись сонные берёзки. 2) Дремлет ч??ткий камыш. 3) Дул северный ветер. 4) Уж небо осенью дышало.
Ответ(ы):
Гость:
Олицетворения нет в предложении 3, потому что одно из значений глагола "дуть" как раз касается ветра: гнать потоки воздуха. (глаголы же улыбнуться, дремать и дышать обычно относятся к действиям человека, а не природы)
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