В каком слове букв больше чем звуков? 1) чашка 3) Юля 2) пять 4) чайка
Русский язык
В каком слове букв больше чем звуков? 1) чашка 3) Юля 2) пять 4) чайка
Ответ(ы):
Гость:
Пять...Мягкий знак не обозначает звуков!
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