В каком слове все согласные звуки твёрдые кровь, притча, шерсть, цирк.
Русский язык
В каком слове все согласные звуки твёрдые кровь, притча, шерсть, цирк.
Ответ(ы):
Гость:
В слове цирк все звуки твердые
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