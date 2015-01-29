Рассмотрите карту полушарий определите какой материк наиболее и наименее горист на каком материке самые высокие горы как они называются помогите

География

Рассмотрите карту полушарий определите какой материк наиболее и наименее горист на каком материке самые высокие горы как они называются помогите

Автор: Гость