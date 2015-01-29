Рассмотрите карту полушарий определите какой материк наиболее и наименее горист на каком материке самые высокие горы как они называются помогите
География
Рассмотрите карту полушарий определите какой материк наиболее и наименее горист на каком материке самые высокие горы как они называются помогите
Ответ(ы):
Гость:
На материке Евразия самая высокая гора - Эверест(Джомалунгма)
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