В каком случае горячая вода в стакане охладится больше: если в него опустить серебряную или алюминиевую ложку той же массы?

Физика
В каком случае горячая вода в стакане охладится больше: если в него опустить серебряную или алюминиевую ложку той же массы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Быстрее и больше охладиться стакан с алюминиевой ложкой, так как у неё теплоотдача больше чем у серебренной.
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