В конус объёмом 32 до середины высоты налили воды. Чему равен объём воды?

Алгебра
В конус объёмом 32 до середины высоты налили воды. Чему равен объём воды?
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