ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! что тут за Фамилия

Литература
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! что тут за Фамилия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский полководец, который реально в зрелые годы не болел ничем-СУВОРОВ
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