Английский язык

242. Допишите lt;lt;хвостикgt;gt; разделительного вопроса. 1. You've got some juice, ........................? 2. You heven't got any cheese, ...............................? 3. He wants to bring something, ..........................? 4. He dosen't want to see anything, ............................? 5. She saw something interesting, ...................................? 6. She didn't take anything, ...................................? 7.They'll buy some vegetebles, ..........................? 8. He won't give them anything

