В лесу, сегодня, через - это наречия или нет??? 5 Б

Русский язык
В лесу, сегодня, через - это наречия или нет??? 5 Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу  существ  а  сегодня наречие
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