Дать определение что такое полезность
Информатика
Дать определение что такое полезность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способность удовлетворять какую-нибудь потребность.
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