К раствору гидроксида натрия массой 150г с массовой долей 20% добавили 50г воды. рассчитайте массовую долю полученного раствора
Химия
К раствору гидроксида натрия массой 150г с массовой долей 20% добавили 50г воды. рассчитайте массовую долю полученного раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaOH) = 150 г * 0,25 = 37,5 г w(NaOH) = 37.5 г / (150 г + 50 г) = 0,1875 = 18,75 %
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