Сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома" Дам 50 балов

Гость: Гость:

У евреев суббота- священный день. А у нас дома это день отдыха. Папа приходит вечером с работы, а мы помогаем маме накрывать на стол. Потом все садятся ужинать. Мама всегда делает замечание младшему брату, чтобы он не вертелся за столом. Мама всегда очень вкусно готовит. Папа говорит, что у неё-талант. Я тоже так считаю. В конце ужина надо обязательно сказать: "Спасибо, мама". Я делаю это, потому что я очень её люблю. Потом папа идёт в зал, и там обычно мы все вместе: я, братишка и папа играем в шашки, шахматы. читаем вместе книгу. Это очень интересно. А однажды мы играли в холодно-горячо, прятки. Папа тогда спрятался в шкаф. Потом приходит мама и достаёт свои журналы, которые ей очень нравятся. Она смотрит на нас и улыбается. Иногда мама делает нам замечание, чтобы мы не так сильно шумели. Обычно мы сидим до 10-11 вечера, а потом мама спохватывается, что мы ещё не спим, и отправляет нас с мамой спать. Вот такой у нас субботний вечер!