В новый набор к командиру корабля пришло служить 28 матросов. После отплытия оказа??ось, что каждый матрос знаком с разным числом человек на корабле. Сколько матросов знал командир корабля?

Математика

В новый набор к командиру корабля пришло служить 28 матросов. После отплытия оказа??ось, что каждый матрос знаком с разным числом человек на корабле. Сколько матросов знал командир корабля?

Автор: Гость