В новый набор к командиру корабля пришло служить 28 матросов. После отплытия оказа??ось, что каждый матрос знаком с разным числом человек на корабле. Сколько матросов знал командир корабля?
Математика
В новый набор к командиру корабля пришло служить 28 матросов. После отплытия оказа??ось, что каждый матрос знаком с разным числом человек на корабле. Сколько матросов знал командир корабля?
Ответ(ы):
Гость:
По ходу всех 28...................
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