В понедельник в школьную библиотеку пришло 7 учеников, во вторник — 2, в среду — 4, в четверг — 5, в пятницу — 3. Никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд. Какое наименьшее количество учеников побывало в библиотеке ...
Математика
В понедельник в школьную библиотеку пришло 7 учеников, во вторник — 2, в среду — 4, в четверг — 5, в пятницу — 3. Никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд. Какое наименьшее количество учеников побывало в библиотеке с понедельника по пятницу?
Ответ(ы):
Гость:
Во вторник в школьную библиотеку пришло всего 2 ученика
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