В понедельник в школьную библиотеку пришло 7 учеников, во вторник — 2, в среду — 4, в четверг — 5, в пятницу — 3. Никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд. Какое наименьшее количество учеников побывало в библиотеке ...

Математика

В понедельник в школьную библиотеку пришло 7 учеников, во вторник — 2, в среду — 4, в четверг — 5, в пятницу — 3. Никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд. Какое наименьшее количество учеников побывало в библиотеке с понедельника по пятницу?

Автор: Гость