В параллелограмме feop проведена биссектриса em острого угла e. точка м лежит на отре??ке ор. найдите стороны и углы параллелограма ,если ор=6 м,мр=4 м и угол fem равен 22 градуса

Геометрия

В параллелограмме feop проведена биссектриса em острого угла e. точка м лежит на отре??ке ор. найдите стороны и углы параллелограма ,если ор=6 м,мр=4 м и угол fem равен 22 градуса

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