В параллелограмме feop проведена биссектриса em острого угла e. точка м лежит на отре??ке ор. найдите стороны и углы параллелограма ,если ор=6 м,мр=4 м и угол fem равен 22 градуса
Геометрия
В параллелограмме feop проведена биссектриса em острого угла e. точка м лежит на отре??ке ор. найдите стороны и углы параллелограма ,если ор=6 м,мр=4 м и угол fem равен 22 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол Е =Р, противолежащий в параллелограмме =22°+22°=44° угол F =O =180-44 =136° угол ЕМР=360-(136+22+44) =360-202=158° угол ЕМО =180-158 =22° => ∆ЕОМ р/б(углы при основании ЕМ равны) => ОР-МР=6-4=2 м(ОМ=ЕО) т.е. ЕО =FP=2м FE =OP =6 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы