Объясните почему H2S, а неSH2?

Химия
Объясните почему H2S, а неSH2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это химическая формула, все химические формулы читаются справа налево, поэтому так и пишется. P.S. если мой ответ помог хоть как-то больше, чем ответы других, отметьте его лучшим, от вас ничего не убавится, а мне приятно:3
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