Замените словосочетание со связью согласования "команды тренера"

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Замените словосочетание со связью согласования "команды тренера"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тренерская команда,,,,
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